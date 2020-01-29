ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии 29 января подтвердила полномочия делегации России, передает "Интерфакс".

В резолюции организации, которую поддержало большинство участников заседания отмечается, что за последние полгода делегация РФ выполнила ряд рекомендаций ПАСЕ.

Например, 24 военных украинских моряка, задержанных в ноябре 2018 года российскими пограничниками в Керченском проливе, были переданы Украине, достигнут определенный прогресс в реализации Минских соглашений по Донбассу.

Ранее сообщалось о том, что заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой был назначен вице-спикером ПАСЕ. Российский парламентарий расценил это как первый шаг окончательного возвращения РФ в Совет Европы.