Из-за вспышки коронавируса комания Google закрыла свои китайские офисы

Из-за вспышки коронавируса корпорация Google не стала открывать свои китайские офисы, закрытые на время праздников. Таким образом компания соблюдает инструкции китайского правительства, передает РИА Новости.

Компания также предписывает своим сотрудникам, выезжающим из Китая, и сотрудникам, чьи родственники недавно вернулись оттуда, работать из дома в течение двух недель. Кроме того, Google закроет свои офисы в Тайване и Гонконге.

Ранее Facebook и Apple из-за коронавируса ограничили поездки своих сотрудников в КНР. Авиакомпании США United и American отменяют регулярные рейсы в Китай. К ним присоединилась и французская компания Air France, ограничившая полеты в Ухань.