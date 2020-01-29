По территории Израиля из сектора Газа выпущена одна ракета

Вечером в среду, 29 января, израильские военные зафиксировали пуск одной ракеты в сторону Израиля из сектора Газа. Об этом сообщили представители пресс-службы Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что на юге страны в кибуце Киссуфим, расположенном рядом с палестинским приморским анклавом, прозвучали сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле.

По данным местных СМИ, ракета разорвалась в незаселенной местности. Сведений о пострадавших и нанесенном ущербе не поступало, передает РИА Новости.

Этот запуск – первый обстрел Израиля с территории сектора Газа с момента обнародования президентом США Дональдом Трампом плана урегулирования палестино-израильского конфликта 28 января текущего года. В предыдущий раз палестинские радикалы запустили ракету по Израилю из Газы 26 января.

Израиль решил направить дополнительные боевые подразделения к границе с сектором Газа и в различные районы Западного берега реки Иордан для обеспечения безопасности. 28 января, до публикации плана Трампа, военные также сообщили, что на Западный берег реки Иордан перебрасывают дополнительные пехотные подразделения.