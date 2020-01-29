ВФЛА не согласна с обвинениями в свой адрес

Всероссийская федерация легкой атлетики не согласна с обвинениями, выдвинутыми против нее со стороны Совета Независимого легкоатлетического дисциплинарного органа (Athletics Integrity Unit). ВФЛА готова отстаивать свою невиновность в суде.

В связи с делом Даниила Лысенко AIU рекомендует Совету World Athletics применить жесткие санкции в отношении ВФЛА. В том числе и отказать российским атлетам получать нейтральный статус, необходимый для выступлений на международных соревнованиях. Причина – дело прыгуна Даниила Лысенко, пропустившего три допинг-контроля. Руководство ВФЛА обвинялось в фальсификации данных по этому делу.

ВФЛА не согласна с выдвинутыми обвинениями и намерена отстаивать свою невиновность и рассматривает все возможные правовые средства в рамках защиты своей позиции и интересов спортсменов. Об этом заявило руководство федерации.