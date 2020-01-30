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Конфликт в Сирии 1 час назад

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30 января 202000:00

Минобороны: за прошедшие сутки режим прекращения огня в Сирии нарушен 47 раз

Минобороны: за прошедшие сутки режим прекращения огня в Сирии нарушен 47 раз

Более 200 сирийских военных и 120 мирных жителей погибли во время столкновений с боевиками, сообщает российское Минобороны. Еще свыше 300 ранены. Столкновения в зоне деэскалации продолжаются до сих пор. По словам российских военных, за прошедшие сутки зафиксировали 47 нарушений режима прекращения огня.

Сирийская армия пошла в контрнаступление, военные поразили позиции, технику и места дислокации боевиков, передает телеканал "Россия 24".

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации под контроль правительства перешло 27 населенных пунктов. Делается все возможное для того, чтобы жители вернулись к мирной жизни. В свои дома готовы вернуться до 50 000 людей, ранее бежавших от произвола террористов.

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