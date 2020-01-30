Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Голосованию предшествовали бурные дебаты. Brexit намечен на 31 января. После начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. За это время предстоит договориться о новом торговом соглашении. На заседании Европарламента звучали надежды, что Брюссель и Лондон останутся друзьями. Реально ли это?

Это были последние дебаты Европарламента в нынешнем составе: после них свои мандаты сдадут 73 депутата от Великобритании. Кресла перейдут другим партиям, в результате парламент станет более правым в политическом спектре.

Партия Найджела Фарраджа Brexit ждать не стала и покинула зал прямо во время обсуждения соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

С утверждением о недееспособности Евросоюза в нынешнем виде согласились даже самые проевропейские парламентарии. Реформы необходимы, иначе скоро этот парламент будет обсуждать выход следующей страны из Европейского союза.

Три с половиной года потребовалось сторонам, чтобы согласовать выход Великобритании из ЕС. Однако переговоры только начинаются. На так называемый переходный период соглашение отводит 11 месяцев.

Правительство Бориса Джонсона обещало согласовать будущие взаимоотношения с Европейским союзом до конца 2020 года. В Брюсселе в это пока не очень верят — президент Европарламента заявил, что времени слишком мало на утверждение торгового, таможенного, визового и прочих соглашений. Хотя позиция Евросоюза известна: Брюссель будет добиваться всеобъемлющего договора, исключив возможность двусторонних контактов Великобритании с отдельными членами альянса.