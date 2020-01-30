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30 января 202001:33

Помощник президента Игорь Левитин оценил образование в Кировской области

Помощник президента Игорь Левитин оценил образование в Кировской области

Делегация во главе с помощником президента Игорем Левитиным оценила образование в Кировской области. В частности, гости посетили среднюю школу, центр дистанционного образования детей и техникум.

Вместе с руководством региона члены делегации обсудили исполнение нацпроекта "Образование" — в частности, внедрение бесплатного горячего питания в младших классах. При этом основная цель поездки — подготовка расширенного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

"Самое главное — то, что мы сегодня провели открытый, — отметил Игорь Васильев, губернатор Кировской области. — Обозначили, что есть учебные заведения лучшие, а есть те, которым трудно. Мы обозначили проблемы, которые предстоит решать, они отмечены в указе президента, в Послании, и разговор был достаточно открытым. Я считаю, мы должны ставить перед собой серьезные амбициозные задачи".

"Сегодня мы увидели сферу общего образования, — заявил Игорь Левитин, помощник президента РФ. – Хочется порадоваться за Кировскую область и за жителей, которые живут в этом городе. Это действительно показательно, я думаю, мы выбрали лучшее, что есть. И я очень рад, что мы увидели, как здесь все организовано".

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