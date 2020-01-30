Зимний чемпионат мира по легкой атлетике перенесен из-за эпидемии коронавирусной инфекции

Чемпионат мира по легкой атлетике в залах, который должен был пройти в китайском Нанкине в марте, был отложен на год. Причина – вспышка коронавирусной инфекции в Китае.

World Athletics исходя из соображений безопасности решила отменить проведение чемпионата мира в марте 2020 года. Соревнования пройдут через год в Нанкине. Решения перенести соревнования в другую страну не рассматривалось.

World Athletics руководствовалось тем, что власти Нанкина провели тщательную подготовку к чемпионату мира. И было несправедливо лишить город турнира. Поэтому было решение отложить соревнования ровно на год, когда с эпидемией будет покончено.