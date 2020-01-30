Украина сообщила об истощении пяти крупнейших газовых месторождений страны

Дочерняя компания украинской государственной компании "Нафтогаз Украины" "Укргазодобыча" сообщила об истощении пяти крупнейших месторождений газа в стране на 79-90 процентов.

В социальной сети Facebook компания опубликовала сведения об уровне истощенности месторождений. Согласно этим данным, Яблуновское месторождение истощено на 79 процентов, Мелеховское и Ефремовское – на 82, Шебелинское – на 89, Западно-Крестищенское месторождение – на 90 процентов.

Руководство "Укргазодобычи" сообщает: в настоящее время в поиск новых ресурсов инвестируются средства. В 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров газа.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, отметив, что ситуация была прогнозируемой. Депутат считает, что Украина не выдержит этот сезон без закупки газа. "Думаю, им нужно приступить к закупкам газа из России, поскольку он дешевле", — цитирует слова Ананских РИА Новости.

Политик также добавил, что Украина может закупать топливо и в других местах, если у нее много денег.