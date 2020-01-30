"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии

Определился последний из полуфиналистов Кубка Италии. Им стал миланский "Интер", обыгравший на своем поле "Фиорентину" с результатом 2:1.

"Интер" повел в счете незадолго до перерыва после гола Антонио Кандревы. Во втором тайме защитник "фиалок" Мартин Касерес восстановил равновесие. Но Николо Барела забил второй мяч и принес "Интеру" победу с результатом 2:1. В составе хозяев дебютировал датский полузащитник Кристиан Эриксен, купленный несколько дней назад у английского "Тоттенхэма"

"Интер" впервые с 2016 года пробился в полуфинал Кубка Италии. Миланцам предстоит сыграть с "Наполи". Во втором полуфинале поспорят "Милан" и "Ювентус". Обе встречи запланированы на 4 марта.