ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

В ответ на обстрел израильской территории самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в южной части палестинского анклава. Об этом сообщили представители пресс-службы Армии обороны Израиля.

Как уточняется, были атакованы несколько объектов ХАМАС, в том числе подземная инфраструктура группировки и оружейные склады. Удар был нанесен в ответ на запуск ракеты на территорию Израиля, сообщает РИА Новости.

Военные подчеркивают: ХАМАС несет ответственность за происходящее в секторе Газа и за его пределами, а также за любую агрессию против граждан Израиля.

Вечером в среду, 29 января, Армия обороны Израиля засекла пуск одного снаряда в сторону израильской территории из сектора Газа. Ранее сообщалось, что в кибуце Киссуфим на юге страны прозвучали сигналы оповещения о ракетном обстреле.