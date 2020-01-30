В Китае от коронавируса погибли уже 162 человека

В провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли еще 37 человек. Таким образом, число жертв вируса достигло 162. За сутки было подтверждено 1032 новых случаев заражения. Выписаны 10 выздоровевших, передает РИА Новости.

Новый типа коронавируса был выявлен в городе Ухань провинции Хубэй в декабре. Он начал распространяться: к концу января случаи заболевания отмечены в Тайване, Таиланде, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, Сингапуре, Непале, Малайзии, Макао, Гонконге, США, Канаде, Австралии, Франции, Финляндии и Германии.

Эксперты считают, что 2019-nCoV доберется до России в феврале. Президент Владимир Путин провел совещание по коронавирусу, где призвал принять все меры по предотвращению эпидемии. Ранее сообщалось, что председателем оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Заболевание передается воздушно-капельным путем с расстояния до 2 метров, а также контактным способом. Вакцина от него пока не найдена.