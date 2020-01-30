Лидер английской премьер-лиги "Ливерпуль" одержал очередную победу. В отложенном матче 18 тура подопечные Юргена Клоппа обыграли в гостях лондонский "Вест Хэм" с результатом 2:0.

Гости вышли вперед на 35 минуте. В штрафной "молотобойцев" был сбит Дивок Ориги. Мохаммед Салах с 11-метровой отметки переиграл Лукаша Фабьянского. В начале второго тайма Алекс Окслейд-Чемберлен завершил точным ударом контратаку "Ливерпуля" – 2:0. Этот счет сохранился до финального свистка.

"Ливерпуль" выиграл 23 матча из 24 и уверенно лидирует в первенстве Англии. У "красных" 70 очков. Ближайший из преследователей "Манчестер Сити" набрал 51 очко.