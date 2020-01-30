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30 января 202003:50

Глава Sputnik Эстония: действия Таллина - чистая цензура по отношению к журналистам

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Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева прокомментировала действия эстонских властей в отношении журналистов портала, отметив, что они являются чистой цензурой. Такое заявление Черышева сделала во время дебатов о свободе прессы в Париже.

Вечером 29 января в столице Франции состоялись дебаты, которые организовала ассоциация "Франко-российский диалог". В дискуссии участвовали исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева, журналист Sud Radio Андрэ Беркофф, репортер и заместитель директора журнала Paris Match Режис ле Соммье.

Ранее руководство Департамента полиции и погранохраны страны угрожало сотрудникам портала Sputnik Эстония возбуждением против них уголовных дел в случае, если до 1 января 2020 года они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Эти действия были обоснованы санкциями, введенными 17 марта 2014 года Европейским союзом против ряда юридических и физических лиц из-за событий на Украине. Но санкции Евросоюза введены не против МИА "Россия сегодня" (в него входит Sputnik), а против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Как отметила Елена Черышева в ходе дебатов, действия полиции и официального Таллина – в чистом виде цензура по отношению к журналистам, которые работают в Sputnik Эстония. "Хотя цензура запрещена в нашей стране", — подчеркнула Черышева и добавила, что в основном все сотрудники Sputnik Эстония – граждане Эстонии. А полиция страны "гнобит собственных граждан" и готова посадить их в тюрьму лишь за то, что они работают в российском СМИ.

28 января в Страсбурге Вышинский и Черышева встретились с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович для обсуждения ситуации в Эстонии, сообщает РИА Новости. По мнению Черышевой, у комиссара СЕ неполная информация по ситуации со Sputnik.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik Эстония, подчеркнув: власти России будут делать все для поддержки Sputnik при работе в других странах. По данным высокопоставленного источника в Москве, к действиям властей Эстонии имеют отношение кураторы из Великобритании. Это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских средств массовой информации в России.

Международная организация "Репортеры без границ" в ответ на письмо МИА "Россия сегодня" сообщила: организация изучает ситуацию с положением русскоязычных СМИ в Эстонии. Руководство МИА "Россия сегодня" просит пересмотреть дискриминационную политику в отношении агентства Sputnik Эстония, а также принять меры для обеспечения права журналистов выполнять свой профессиональный долг.

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