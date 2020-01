Трамп провел совещание по коронавирусу и направил в Китай экспертов

В Китае умерли еще 8 человек, заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, число погибших составило 170 человек. Заражены 7711 человек.

Первый случай заболевания выявлен в Тибете, который оставался последним регионом Китая, не зараженным коронавирусом, передает РИА Новости.

Случаи заражения фиксируются по всему миру, в том числе и в США. В связи с этим Дональд Трамп собрал совещание по коронавирусу. В своем Twitter он заявил, что следит за происходящим в Китае, и его эксперты – "лучшие в мире" — работают над проблемой круглосуточно и семь дней в неделю.

Just received a briefing on the Coronavirus in China from all of our GREAT agencies, who are also working closely with China. We will continue to monitor the ongoing developments. We have the best experts anywhere in the world, and they are on top of it 24/7! pic.twitter.com/rrtF1Stk78