Самый дорогой билет на бой Нурмагомедов – Фергюсон будет стоить более 11 тысяч долларов

Абсолютный чемпион мира в легком весе российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с американцем Тони Фергюсоном. Поединок состоится 18 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249.

Организаторы боя назвали цены на билеты. Самый дешёвый билет будет стоить 99 долларов. За самый дорогой придется выложить 11 тысяч 157 долларов, сообщает ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов провел 28 побед и одержал победы во всех поединках. На счету Фергюсона также 28 боев, из которых он выиграл 25. Эта встреча будет первой для соперников.