Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 января 202004:11

Самый дорогой билет на бой Нурмагомедов – Фергюсон будет стоить более 11 тысяч долларов

Instagram / UFC

Абсолютный чемпион мира в легком весе российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с американцем Тони Фергюсоном. Поединок состоится 18 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249.

Организаторы боя назвали цены на билеты. Самый дешёвый билет будет стоить 99 долларов. За самый дорогой придется выложить 11 тысяч 157 долларов, сообщает ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов провел 28 побед и одержал победы во всех поединках. На счету Фергюсона также 28 боев, из которых он выиграл 25. Эта встреча будет первой для соперников.

Сейчас

04:42

Трамп провел совещание по коронавирусу

22:31

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

20:56

Европарламент одобрил соглашение с Лондоном по Brexit

20:02

Путин помиловал израильтянку, осужденную в России за наркотики

18:01

Хуситы опять разбомбили нефтяной объект Saudi Aramco

17:34

Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

17:27

Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп провел совещание по коронавирусу и направил в Китай экспертов

Трамп провел совещание по коронавирусу и направил в Китай экспертов

9 минут назад
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

2 часа назад
Украина сообщила об истощении пяти крупнейших газовых месторождений страны

Украина сообщила об истощении пяти крупнейших газовых месторождений страны

3 часа назад
Иерусалим не продается: в своей "сделке века" Трамп забыл учесть мнение палестинцев

Иерусалим не продается: в своей "сделке века" Трамп забыл учесть мнение палестинцев

3 часа назад

Трансляции

12:00

Заседание Правительства РФ
15:00

Заседание Совета по развитию местного самоуправления
15:01

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Самый дорогой билет на бой Нурмагомедов – Фергюсон будет стоить более 11 тысяч долларов

Самый дорогой билет на бой Нурмагомедов – Фергюсон будет стоить более 11 тысяч долларов

40 минут назад
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

6 часов назад
Отец Децла против его вдовы: дед требует ДНК внука

Отец Децла против его вдовы: дед требует ДНК внука

9 часов назад
Депутат Госдумы Морозов: санкции США не повлияют на работу "Гранд Сервис Экспресс"

Депутат Госдумы Морозов: санкции США не повлияют на работу "Гранд Сервис Экспресс"

42 минуты назад
Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

4 часа назад
Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху

Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху

6 часов назад
Король Instagram. Роналду стал первым человеком с 200 млн подписчиков

Король Instagram. Роналду стал первым человеком с 200 млн подписчиков

9 часов назад
Глава Sputnik Эстония: действия Таллина - чистая цензура по отношению к журналистам

Глава Sputnik Эстония: действия Таллина - чистая цензура по отношению к журналистам

1 час назад
Потеря связи с реальностью: скандалы привели к смене власти в Чувашии

Потеря связи с реальностью: скандалы привели к смене власти в Чувашии

6 часов назад
Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

11 часов назад
Борьба с коронавирусом оказалась более сложной, чем с атипичной пневмонией

Борьба с коронавирусом оказалась более сложной, чем с атипичной пневмонией

7 часов назад
Александр Соболев продолжит карьеру в "Спартаке"

Александр Соболев продолжит карьеру в "Спартаке"

7 часов назад
Россия потратит 4 триллиона на реализацию мер из послания президента

Россия потратит 4 триллиона на реализацию мер из послания президента

8 часов назад
92
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

12 часов назад
"Отойди, а то получишь": мужчина ударил сына-аутиста олимпийской чемпионки

"Отойди, а то получишь": мужчина ударил сына-аутиста олимпийской чемпионки

9 часов назад
5 лучших вузов России по мнению россиян

5 лучших вузов России по мнению россиян

28.01.2020 05:49
"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

11 часов назад
Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

16 часов назад
Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

20 часов назад
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

28.01.2020 14:30
Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

27.01.2020 09:00
Минобороны: за прошедшие сутки режим прекращения огня в Сирии нарушен 47 раз

Минобороны: за прошедшие сутки режим прекращения огня в Сирии нарушен 47 раз

4 часа назад
Винник продолжит голодовку, несмотря на ужасное физическое состояние

Винник продолжит голодовку, несмотря на ужасное физическое состояние

7 часов назад
Ночлежка преткновения: жители района Москвы протестуют против опасных соседей

Ночлежка преткновения: жители района Москвы протестуют против опасных соседей

7 часов назад
Километровая очередь на выставку Дали: как прочувствовать сюрреализм и не замерзнуть

Километровая очередь на выставку Дали: как прочувствовать сюрреализм и не замерзнуть

7 часов назад
"Сделка века": мнение советника премьер-министра Израиля

"Сделка века": мнение советника премьер-министра Израиля

7 часов назад
Трамп и Нетаньяху решили судьбу Палестины, но многим это не понравилось

Трамп и Нетаньяху решили судьбу Палестины, но многим это не понравилось

7 часов назад
Коронавирус в Россию придет, но его остановят

Коронавирус в Россию придет, но его остановят

9 часов назад
Стриптизерше пришлось извиняться за эротический танец в форме ГИБДД

Стриптизерше пришлось извиняться за эротический танец в форме ГИБДД

10 часов назад
Миллионы поклонников поздравляют Дмитрия Маликова с пятидесятилетием

Миллионы поклонников поздравляют Дмитрия Маликова с пятидесятилетием

11 часов назад
Папарацци сняли Иглесиаса с Курниковой на большом сроке беременности

Папарацци сняли Иглесиаса с Курниковой на большом сроке беременности

12 часов назад
На новых номерных знаках появятся смайлики

На новых номерных знаках появятся смайлики

13 часов назад
Первый трейлер "Лесси. Возвращение домой": легендарная собака снова появится на экранах

Первый трейлер "Лесси. Возвращение домой": легендарная собака снова появится на экранах

13 часов назад
СКР: полицейские подбросили Голунову наркотики, которые сами же и купили

СКР: полицейские подбросили Голунову наркотики, которые сами же и купили

14 часов назад
У "Форсажа 9" появился первый тизер-трейлер

У "Форсажа 9" появился первый тизер-трейлер

14 часов назад
Машина времени на узкой колее: путешествие по Каринской узкоколейке

Машина времени на узкой колее: путешествие по Каринской узкоколейке

14 часов назад
Евгений Примаков: о гуманитарной политике и немного о внешней в целом

Евгений Примаков: о гуманитарной политике и немного о внешней в целом

15 часов назад
Наталья Андрейченко рассказала о шантаже и запугиваниях

Наталья Андрейченко рассказала о шантаже и запугиваниях

15 часов назад
РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку