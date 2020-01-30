Сын российского миллиардера снимает квартиру на окраине Москвы и ездит на метро

Александр Фридман, сын совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана, в интервью Bloomberg рассказал, что снимает квартиру за 30 тысяч рублей в месяц на окраине Москвы и ездит на метро.

Михаил Фридман планирует передать свое состояние на благотворительность. "Я жил с пониманием, что ничего не унаследую от отца", — цитирует сына миллиардера РИА Новости.

В 2019 году 19-летний Александр Фридман завершил обучение в школе в Лондоне, а несколько месяцев назад открыл свою дистрибьюторскую компанию SF Development c доходом в 405 тысяч долларов. Также он владеет компанией, которая занимается доставкой товаров для кальянов в рестораны Москвы.

Bloomberg отмечает: Фридман-старший не помогает своему сыну финансово, успеху предприятий Александра способствуют связи бизнесмена. Так, компания SF Development поставляет продукцию магазинам X5 Retail Group (47,9 процента ее акций принадлежат "Альфа-групп"). По утверждению Александра, менеджеры не поставили бы его продукцию на полки магазинов только по тому, что он – сын их босса.

Александр Фридман добавил: сначала он планировал сделать перерыв в учебе на один год, а в настоящее время думает об отказе от поступления в вуз.