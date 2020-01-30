Российские авиакомпании приостанавливают полеты в Китай

Число жертв китайского коронавируса за сутки увеличилось до 170 человек, сообщил госкомитет Китая по делам здравоохранения. Всего в стране зафиксировано почти 8 тысяч случаев заражения. На борьбу с заболеванием власти выделили около 4 миллиардов долларов.

Между тем вирус выявлен еще в 16 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией. Однако международной пока объявлять не стала, передает телеканал "Россия 24".

Авиакомпании одна за другой приостанавливают полеты из России в Китай и обратно. Так, у перевозчиков Pegas Fly и Nine Air в феврале не будет рейсов из Владивостока в города Иу и Янцзы. В свою очередь, авикомпания "Якутия" прекращает полеты в Китай из Благовещенска. Последний рейс состоится сегодня с курорта Санья. Туда самолет ушел пустым, чтобы забрать отдыхавших туристов.

В Благовещенске отмечен повышенный спрос на медицинские маски, в некоторых аптеках их запас заканчивается. А в Приморье уже начали использовать тест-системы, разработанные в России для выявления коронавируса. Новинку опробовали на гражданах, которые въехали в регион с признаками острой респираторной инфекции.