Посольство РФ: новые санкции США не изменят политику России

Новые американские санкции по Крыму не изменят политику России. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США. По словам дипломатов, такие меры только подрывают основу для сотрудничества с Москвой.

Кроме того, как считают в дипведомстве, американские власти пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы в Крыму.

"Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России. А их авторы наносят ущерб лишь собственным интересам — подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной", — говорится в заявлении посольства.

Накануне министерство финансов США вслед за Евросоюзом расширило список антироссийских санкций. В него внесли чиновников Крыма и компанию "Гранд Сервис Экспресс" — оператора пассажирских железнодорожных перевозок на полуостров, напоминает телеканал "Россия 24".