Гурьянов и Радулов не спасли "Даллас" от домашнего проигрыша

"Даллас Старз" принимал на своей площадке "Торонто Мэйпл Ливз" в матче регулярного чемпионата Национальной лиги. Гости победили со счетом 5:3.

Все три шайбы в составе "звезд" забросили российские легионеры. Денис Гурьянов сравнял счет на 18 минуте. Александр Радулов дважды сокращал отставание в счете, но спасти свою команду не смог. "Торонто" выиграл 5:3.

Радулов забросил свою 14 и 15 шайбы в сезоне. Также на счету Александра 15 голевых передач. Денис Гурьянов отличился в 13 раз. Кроме того, Денис 6 раз ассистировал партнерам. Вратарь "Торонто" Антон Худобин провел весь матч в запасе.