Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 января 202006:31

"Вашингтон" проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяев не спасла шайба Александра Овечкина.

Александр Овечкин во время разминки надел на себя свитер с номером 24. Так российский нападающий почтил память выдающегося баскетболиста Кобе Брайанта, погибшего 26 января в авиакатастрофе.

В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 694 в НХЛ. Это девятый результат в истории лиги. Во втором периоде Александр сделал голевую передачу Тому Уилсону и помог ему вывести "Кэпиталз" вперед 4:3. Однако в третьем периоде гости забросили две шайбы и выиграли встречу со счетом 5:4.

Александр Овечкин забросил шайбу и отдал голевой пас. На его счету теперь 35 голов и 17 передач. Александр занимает третье место по количеству заброшенных шайб и занимает 15 место в турнире бомбардиров по системе гол плюс пас.

Сейчас

07:12

Суды в Новокузнецке и Кемерове эвакуируют после сообщений о минировании

04:42

Трамп провел совещание по коронавирусу

22:31

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

20:56

Европарламент одобрил соглашение с Лондоном по Brexit

20:02

Путин помиловал израильтянку, осужденную в России за наркотики

18:01

Хуситы опять разбомбили нефтяной объект Saudi Aramco

17:34

Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Российские авиакомпании приостанавливают полеты в Китай

Российские авиакомпании приостанавливают полеты в Китай

1 час назад
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

4 часа назад
Украина сообщила об истощении пяти крупнейших газовых месторождений страны

Украина сообщила об истощении пяти крупнейших газовых месторождений страны

5 часов назад
Иерусалим не продается: в своей "сделке века" Трамп забыл учесть мнение палестинцев

Иерусалим не продается: в своей "сделке века" Трамп забыл учесть мнение палестинцев

5 часов назад

Трансляции

12:00

Заседание Правительства РФ
15:00

Заседание Совета по развитию местного самоуправления
15:01

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Самый дорогой билет на бой Нурмагомедов – Фергюсон будет стоить более 11 тысяч долларов

Самый дорогой билет на бой Нурмагомедов – Фергюсон будет стоить более 11 тысяч долларов

2 часа назад
Трамп провел совещание по коронавирусу и направил в Китай экспертов

Трамп провел совещание по коронавирусу и направил в Китай экспертов

2 часа назад
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

8 часов назад
Отец Децла против его вдовы: дед требует ДНК внука

Отец Децла против его вдовы: дед требует ДНК внука

12 часов назад
Депутат Госдумы Морозов: санкции США не повлияют на работу "Гранд Сервис Экспресс"

Депутат Госдумы Морозов: санкции США не повлияют на работу "Гранд Сервис Экспресс"

2 часа назад
Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

6 часов назад
Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху

Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху

8 часов назад
Король Instagram. Роналду стал первым человеком с 200 млн подписчиков

Король Instagram. Роналду стал первым человеком с 200 млн подписчиков

11 часов назад
Минфин успешно вывел на рынок новый выпуск ОФЗ

Минфин успешно вывел на рынок новый выпуск ОФЗ

22 минуты назад
Глава Sputnik Эстония: действия Таллина - чистая цензура по отношению к журналистам

Глава Sputnik Эстония: действия Таллина - чистая цензура по отношению к журналистам

3 часа назад
Tesla отчиталась о результате, превзошедшем ожидания

Tesla отчиталась о результате, превзошедшем ожидания

3 часа назад
Потеря связи с реальностью: скандалы привели к смене власти в Чувашии

Потеря связи с реальностью: скандалы привели к смене власти в Чувашии

8 часов назад
Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

13 часов назад
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

15 часов назад
10 городов мира с самыми загруженными дорогами в 2019 году

10 городов мира с самыми загруженными дорогами в 2019 году

54 минуты назад
5 лучших вузов России по мнению россиян

5 лучших вузов России по мнению россиян

28.01.2020 05:49
"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

14 часов назад
Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

18 часов назад
Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

23 часа назад
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

28.01.2020 14:30
Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

27.01.2020 09:00
Сын российского миллиардера снимает квартиру на окраине Москвы и ездит на метро

Сын российского миллиардера снимает квартиру на окраине Москвы и ездит на метро

2 часа назад
Овечкин почтил память Кобе Брайанта, надев свитер с его номером

Овечкин почтил память Кобе Брайанта, надев свитер с его номером

2 часа назад
Наварро: коронавирус не заставит Вашингтон отменить пошлины

Наварро: коронавирус не заставит Вашингтон отменить пошлины

3 часа назад
Минобороны: за прошедшие сутки режим прекращения огня в Сирии нарушен 47 раз

Минобороны: за прошедшие сутки режим прекращения огня в Сирии нарушен 47 раз

7 часов назад
Винник продолжит голодовку, несмотря на ужасное физическое состояние

Винник продолжит голодовку, несмотря на ужасное физическое состояние

9 часов назад
Ночлежка преткновения: жители района Москвы протестуют против опасных соседей

Ночлежка преткновения: жители района Москвы протестуют против опасных соседей

9 часов назад
Километровая очередь на выставку Дали: как прочувствовать сюрреализм и не замерзнуть

Километровая очередь на выставку Дали: как прочувствовать сюрреализм и не замерзнуть

10 часов назад
Миллионы поклонников поздравляют Дмитрия Маликова с пятидесятилетием

Миллионы поклонников поздравляют Дмитрия Маликова с пятидесятилетием

13 часов назад
Первый трейлер "Лесси. Возвращение домой": легендарная собака снова появится на экранах

Первый трейлер "Лесси. Возвращение домой": легендарная собака снова появится на экранах

15 часов назад
СКР: полицейские подбросили Голунову наркотики, которые сами же и купили

СКР: полицейские подбросили Голунову наркотики, которые сами же и купили

16 часов назад
У "Форсажа 9" появился первый тизер-трейлер

У "Форсажа 9" появился первый тизер-трейлер

16 часов назад
Машина времени на узкой колее: путешествие по Каринской узкоколейке

Машина времени на узкой колее: путешествие по Каринской узкоколейке

16 часов назад
Евгений Примаков: о гуманитарной политике и немного о внешней в целом

Евгений Примаков: о гуманитарной политике и немного о внешней в целом

17 часов назад
Наталья Андрейченко рассказала о шантаже и запугиваниях

Наталья Андрейченко рассказала о шантаже и запугиваниях

18 часов назад
РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку