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30 января 202007:12

Суды в Новокузнецке и Кемерове эвакуируют после сообщений о минировании

Суды городов Новокузнецк и Кемерово получили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в зданиях. В настоящее время проводится эвакуация посетителей и работников.

Как уточняется, получены сообщения о якобы заминированных судах в шести районах Кемерова, а также о минировании судов в Кузнецком и Центральном районах. На местах работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

29 января неизвестные сообщили о минировании 16 объектов города Кемерово, в том числе судов и рынка "Сотка". В январе его по этим же причинам эвакуировали восемь раз, напоминает агентство "Интерфакс".

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