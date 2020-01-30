Первая ракета мира Барти не смогла выйти в финал Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, завершился первый полуфинальный матч в женском одиночном разряде между австралийкой Эшли Барти и американкой Софией Кенин. 21-летняя представительница США неожиданно для многих взяла верх над первой ракетой мира.

Кенин обыграла более именитую соперницу в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Американская спортсменка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

В решающем матче Кенин сыграет с победительницей другой полуфинальной встречи между румынкой Симоной Халеп и Гарбинье Мугурусой из Испании. Они выйдут на корт 30 января чуть позже.