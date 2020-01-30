В США начался третий этап слушаний по импичменту Трампа

Третий этап слушаний по импичменту Дональда Трампа начался в США. Теперь сторонам защиты и обвинения предстоит ответить на вопросы сенаторов. Представители обвинения настаивают на вызове свидетелей. Одним из ключевых в деле может стать бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Интриги интригами, а подвиг по расписанию. На фоне расследования по импичменту Дональд Трамп делает красивые жесты. То объявляет о "сделке века", предлагая план урегулирования палестино-израильского конфликта. То заключает торговое соглашение с Китаем. Теперь вот — с Канадой и Мексикой: тоже эпохальная история.

"Мы давно этого ждали. Все говорили, что эту сделку невозможно заключить. Слишком сложная, слишком большая – невозможно. Мы это сделали. Сегодня мы, наконец, подписываем новое соглашение с Мексикой и Канадой. Прекрасно. Это самое большое, честное, сбалансированное и современное торговое соглашение в мире", — сказал Трамп.

На демократов слова президента впечатления не произвели. Они нашли время выразить свои претензии – пусть даже пришлось отвлечься от процесса по импичменту.

"Хочу сказать, что законопроект, который подписывает президент, сильно отличается от того, что он нам прислал. И это благодаря огромной работе, которую демократы проделали над документом. Между тем, что было первоначально, и тем, что получилось в результате – пропасть. Надеюсь, президент понимает, что он сегодня подписывает", — говорит председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тем временем в Сенате начался третий этап процесса над Трампом. Перевес на стороне республиканцев: 53 голоса против 47. Демократам надо переманить на свою сторону, по меньшей мере, четверых сторонников Трампа.

"Если люди не могут призвать президента к ответственности за совершенные им нарушения, тогда импичмент теряет всякий смысл. Некоторые вроде генерального прокурора Барра утверждают, что президента нельзя судить даже по уголовному делу. По этой логике, если президента нельзя судить за уголовное преступление, если его нельзя отправить в отставку за нарушение, это ставит президента выше закона. И тогда, где же здесь демократия", — отметил сенатор Чак Шумер.

На слушания попытался попасть украинский предприниматель Лев Парнас. Его пригласили демократы, которые считают его важным свидетелем по делу об импичменте. Парнас и его компаньон Игорь Фруман обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам. Парнас на время следствия носит электронный браслет – с таким девайсом на слушания проходить запрещено.

"Моя цель – посмотреть на этих сенаторов, и чтобы они посмотрели на меня и поняли, что нужно вызывать свидетелей. Необходимо докопаться до правды. Я здесь, я один из главных свидетелей. Я и еще Джон Болтон", — сказал Парнас.

Болтон – бывший советник президента по национальной безопасности готовит к печати книгу под названием "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме". Публикация планируется на март. Фрагменты уже просочились в прессу. Там говорится, что Трамп задерживал военную помощь Украине, ожидая взамен того самого расследования. Белый дом выступил против публикации книги Болтона. А вот участники слушаний в Сенате с интересом читают доступные отрывки. И строят смелые гипотезы.

"Представьте, что президент Обама под запись сказал бы тогдашнему премьеру Медведеву: эй, Медведев, я знаю, что вы не хотите, чтобы я давал деньги Украине, потому что они убивают ваших людей. Я прошу вас сделать мне одолжение. Проведите расследование в отношении Митта Ромни. И расскажите, какую грязь вы про него раскопаете. Кто-то сомневается, что Барак Обама был бы подвергнут импичменту за такое поведение", — спросил возглавивший процедуру импичмента президенту Трампу конрессмен Адам Шифф.

Видимо, такая смелая фантазия должна демократам помочь довести до конца начатое. Вот уже несколько месяцев они пытаются доказать, что хозяин Белого дома требовал от президента Украины политической услуги — расследования против Джо Байдена, основного соперника Трампа. Сам Трамп утверждает, что добивался от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.