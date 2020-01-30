ЦИК назначил выборы главы Чувашии на 13 сентября

После отставки Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия в Чувашии пройдут новые выборы. ЦИК республики назначил выборы на 13 сентября 2020 года. Официальное назначение выборов пройдет в июне.

Дата 13 сентября выбрана потому, что это единый день голосования, поясняет РИА Новости. Михаил Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года. Его отставке предшествовала целая череда скандалов: призыв мочить журналистов за критику властей и "дружеская шутка", заставившая сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. Впрочем, "шутка" оказалась только последней каплей, переполнившей чашу терпения.

Скандал с призывом мочить журналистов вышел далеко за пределы российских СМИ. Призыв Игнатьева осудили в ОБСЕ и ООН.

Исполняющим обязанности руководителя Чувашии президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Олега Николаева.