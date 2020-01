Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю. Шайба, заброшенная капитаном "столичных" в матче против "Нэшвилл Предаторз", позволила ему выйти на чистое девятое место в НХЛ.

Теперь на счету 34-летнего россиянина 693 гола. По этому показателю он обошел канадца Стива Айзермана, отправив того на десятую строчку. Овечкина отделяет всего одна шайба от восьмого места, которое занимает Марк Мессье.

