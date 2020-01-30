Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 января 202008:55

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Twitter / Mike Vogel

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю. Шайба, заброшенная капитаном "столичных" в матче против "Нэшвилл Предаторз", позволила ему выйти на чистое девятое место в НХЛ.

Теперь на счету 34-летнего россиянина 693 гола. По этому показателю он обошел канадца Стива Айзермана, отправив того на десятую строчку. Овечкина отделяет всего одна шайба от восьмого места, которое занимает Марк Мессье.

Напомним, что лучшим снайпером НХЛ за всю ее историю является легендарный Уэйн Гретцки. В активе звездного канадца 894 шайбы.

Сейчас

08:42

ЦИК назначил выборы главы Чувашии на 13 сентября

07:12

Суды в Новокузнецке и Кемерове эвакуируют после сообщений о минировании

04:42

Трамп провел совещание по коронавирусу

22:31

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

20:56

Европарламент одобрил соглашение с Лондоном по Brexit

20:02

Путин помиловал израильтянку, осужденную в России за наркотики

18:01

Хуситы опять разбомбили нефтяной объект Saudi Aramco

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

2 часа назад
Посольство РФ: новые санкции США не изменят политику России

Посольство РФ: новые санкции США не изменят политику России

2 часа назад
В США начался третий этап слушаний по импичменту Трампа

В США начался третий этап слушаний по импичменту Трампа

28 минут назад
Израильская пресса назвала решение Путина помиловать Иссахар жестом доброй воли

Израильская пресса назвала решение Путина помиловать Иссахар жестом доброй воли

1 час назад

Трансляции

12:00

Заседание Правительства РФ
15:00

Заседание Совета по развитию местного самоуправления
15:01

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
"Вашингтон" проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон" проиграл, несмотря на гол Овечкина

2 часа назад
НА МЦД-2 восстановили движение поездов

НА МЦД-2 восстановили движение поездов

17 минут назад
Трамп провел совещание по коронавирусу и направил в Китай экспертов

Трамп провел совещание по коронавирусу и направил в Китай экспертов

4 часа назад
Минфин успешно вывел на рынок новый выпуск ОФЗ

Минфин успешно вывел на рынок новый выпуск ОФЗ

2 часа назад
Депутат Госдумы Морозов: санкции США не повлияют на работу "Гранд Сервис Экспресс"

Депутат Госдумы Морозов: санкции США не повлияют на работу "Гранд Сервис Экспресс"

5 часов назад
Глава Sputnik Эстония: действия Таллина - чистая цензура по отношению к журналистам

Глава Sputnik Эстония: действия Таллина - чистая цензура по отношению к журналистам

5 часов назад
Tesla отчиталась о результате, превзошедшем ожидания

Tesla отчиталась о результате, превзошедшем ожидания

6 часов назад
Украина сообщила об истощении пяти крупнейших газовых месторождений страны

Украина сообщила об истощении пяти крупнейших газовых месторождений страны

7 часов назад
Иерусалим не продается: в своей "сделке века" Трамп забыл учесть мнение палестинцев

Иерусалим не продается: в своей "сделке века" Трамп забыл учесть мнение палестинцев

8 часов назад
Потеря связи с реальностью: скандалы привели к смене власти в Чувашии

Потеря связи с реальностью: скандалы привели к смене власти в Чувашии

11 часов назад
Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

15 часов назад
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

7 часов назад
Самый дорогой билет на бой Нурмагомедов – Фергюсон будет стоить более 11 тысяч долларов

Самый дорогой билет на бой Нурмагомедов – Фергюсон будет стоить более 11 тысяч долларов

5 часов назад
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

17 часов назад
10 городов мира с самыми загруженными дорогами в 2019 году

10 городов мира с самыми загруженными дорогами в 2019 году

3 часа назад
5 лучших вузов России по мнению россиян

5 лучших вузов России по мнению россиян

28.01.2020 05:49
"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

16 часов назад
Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

20 часов назад
Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

29.01.2020 08:05
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

28.01.2020 14:30
Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

27.01.2020 09:00
ЦИК назначил выборы главы Чувашии на 13 сентября

ЦИК назначил выборы главы Чувашии на 13 сентября

32 минуты назад
Суды в Новокузнецке и Кемерове эвакуируют после сообщений о минировании

Суды в Новокузнецке и Кемерове эвакуируют после сообщений о минировании

2 часа назад
Трамп: если бы я слушал Болтона, сейчас была бы шестая мировая война

Трамп: если бы я слушал Болтона, сейчас была бы шестая мировая война

2 часа назад
Сын российского миллиардера снимает квартиру на окраине Москвы и ездит на метро

Сын российского миллиардера снимает квартиру на окраине Москвы и ездит на метро

4 часа назад
Овечкин почтил память Кобе Брайанта, надев свитер с его номером

Овечкин почтил память Кобе Брайанта, надев свитер с его номером

4 часа назад
Наварро: коронавирус не заставит Вашингтон отменить пошлины

Наварро: коронавирус не заставит Вашингтон отменить пошлины

6 часов назад
Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

8 часов назад
Минобороны: за прошедшие сутки режим прекращения огня в Сирии нарушен 47 раз

Минобороны: за прошедшие сутки режим прекращения огня в Сирии нарушен 47 раз

9 часов назад
Винник продолжит голодовку, несмотря на ужасное физическое состояние

Винник продолжит голодовку, несмотря на ужасное физическое состояние

11 часов назад
Ночлежка преткновения: жители района Москвы протестуют против опасных соседей

Ночлежка преткновения: жители района Москвы протестуют против опасных соседей

11 часов назад
Километровая очередь на выставку Дали: как прочувствовать сюрреализм и не замерзнуть

Километровая очередь на выставку Дали: как прочувствовать сюрреализм и не замерзнуть

12 часов назад
Король Instagram. Роналду стал первым человеком с 200 млн подписчиков

Король Instagram. Роналду стал первым человеком с 200 млн подписчиков

13 часов назад
Отец Децла против его вдовы: дед требует ДНК внука

Отец Децла против его вдовы: дед требует ДНК внука

14 часов назад
Миллионы поклонников поздравляют Дмитрия Маликова с пятидесятилетием

Миллионы поклонников поздравляют Дмитрия Маликова с пятидесятилетием

15 часов назад
Первый трейлер "Лесси. Возвращение домой": легендарная собака снова появится на экранах

Первый трейлер "Лесси. Возвращение домой": легендарная собака снова появится на экранах

18 часов назад
СКР: полицейские подбросили Голунову наркотики, которые сами же и купили

СКР: полицейские подбросили Голунову наркотики, которые сами же и купили

18 часов назад
У "Форсажа 9" появился первый тизер-трейлер

У "Форсажа 9" появился первый тизер-трейлер

18 часов назад
Машина времени на узкой колее: путешествие по Каринской узкоколейке

Машина времени на узкой колее: путешествие по Каринской узкоколейке

18 часов назад
Евгений Примаков: о гуманитарной политике и немного о внешней в целом

Евгений Примаков: о гуманитарной политике и немного о внешней в целом

19 часов назад
Наталья Андрейченко рассказала о шантаже и запугиваниях

Наталья Андрейченко рассказала о шантаже и запугиваниях

20 часов назад
РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку