Australian Open. Юниоры Кудерметова и Агафонов зачехлили ракетки

В Мельбурне параллельно с соревнованиями взрослых теннисистов на Открытом чемпионате Австралии проходит первый в сезоне юношеский "Большой шлем". Два игрока из России дошли до стадии четвертьфинала, однако ни Егор Агафонов, ни Полина Кудерметова не смогли попасть в четверку лучших.

Особенно обидно за Кудерметову, которая была "посеяна" в Австралии под восьмым номером. И в четвертьфинале она встречалась с китаянкой Зюксюань Баи, у которой был 13-й номер "посева". "Несчастливое" число соперницы не помогло россиянке и она уступила в двух партиях – 4:6, 4:6.

Агафонов, напротив, сам играл против "сеяного" спортсмена – представителя Латвии Карлиса Озолиньша, у которого на Australian Open 12-й номер в сетке. Матч получился упорным и со взаимными шансами и Егор уступил в трех напряженных партиях – 6:3, 6:7, 3:6.