ФСИН: помилованная израильтянка вышла из колонии

Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФСИН РФ. Ранее сообщалось, что она вернется домой вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который сегодня прилетает в Россию.

25-летнюю девушку, летевшую из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. В ее рюкзаке сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 10 граммов гашиша. Хотя Наама Иссахар отрицала свою вину, в октябре 2019 года суд приговорил ее к 7,5 годам заключения за контрабанду наркотических средств и незаконное хранение наркотиков. В декабре Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

С просьбой о помиловании осужденной к российским властям обратились президент и премьер-министр Израиля. 23 января Владимир Путин во время своего визита в Иерусалим встретился с матерью осужденной. После этого Наама Иссахар подала личное прошение о помиловании президенту РФ. Указ о помиловании израильтянки был подписан 29 января 2020 года.