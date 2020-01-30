Кучеров и Василевский помогли "Тампе" одолеть "Лос-Анджелес"

В Национальной хоккейной лиге завершился матч регулярного чемпионата между "Лос-Анджелес Кингз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". "Молнии" на выезде сумели добиться победы со счетом 4:2. Российский нападающий гостей Никита Кучерова отметился двумя результативными передачами.

В его активе стало 58 (22 шайбы + 36 пасов) очков после 49 игр регулярного чемпионата-2019/20. Российский вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил во встрече с "королями" 32 броска из 34. Его партнер по команда Михаил Сергачев очков не набрал, как и форвард "Кингз" Николай Прохоркин.

В составе победителей дубль оформил Стивен Стэмкос. Также за "Тампу" отличились Тайлер Джонсон и Эрик Черняк. За хозяев льда голами отметились Тайлер Тоффоли и Алекс Иафалло.

Результаты других встреч дня: "Анахайм Майти Дакс" – "Аризона Койотс" –4:2, "Эдмонтон Ойлерз" – "Калгари Флэймз" – 3:4 Б, "Сан-Хосе Шаркс" – "Ванкувер Кэнакс" – 2:5.