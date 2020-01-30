У безработного отняли сумку с 2 миллионами рублей на юге Москвы

Налетчики избили и ограбили безработного мужчину на юге Москвы, забрав у него борсетку с 2,1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Нападение было совершено вечером 29 января на Большой Юшуньской улице. Злоумышленники на Toyota Camry подрезали и перекрыли дорогу Volkswagen Polo, после чего вытащили из салона его водителя и избили. Отобрав у мужчины сумку с деньгами, наручные часы и документы, грабители скрылись.

Пострадавший, помощь которому оказали на месте, оценил ущерб в 2,25 миллиона рублей. Выйти на след подозреваемых пока не удалось.