В Петербурге арестованы киргизы, наносившие на стены трафареты с угрозами президенту РФ

В Петербурге до 27 марта арестованы двое приезжих из Киргизии, которые наносили на здания граффити, призывающие к покушению на президента России, передает "Интерфакс".

По информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, 22-летнего Мухаммадазиза Ишматова и 23-летнего Исломбека Парпиева обвиняют по статьям "вандализм" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

Отмечается, что неизвестный через интернет вступил в сговор с Парпиевым, предложив ему за 5 тысяч рублей изготовить трафарет с изображением президента РФ и надписи "Увидишь — убей", после чего с помощью краски и трафарета нанести указанное изображение на фасады зданий в Петербурге.

Обвиняемые нанесли рисунки на шесть зданий. Свою причастность они не признают.