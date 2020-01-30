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30 января 202010:09

В Петербурге арестованы киргизы, наносившие на стены трафареты с угрозами президенту РФ

Global Look Press

В Петербурге до 27 марта арестованы двое приезжих из Киргизии, которые наносили на здания граффити, призывающие к покушению на президента России, передает "Интерфакс".

По информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, 22-летнего Мухаммадазиза Ишматова и 23-летнего Исломбека Парпиева обвиняют по статьям "вандализм" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

Отмечается, что неизвестный через интернет вступил в сговор с Парпиевым, предложив ему за 5 тысяч рублей изготовить трафарет с изображением президента РФ и надписи "Увидишь — убей", после чего с помощью краски и трафарета нанести указанное изображение на фасады зданий в Петербурге.

Обвиняемые нанесли рисунки на шесть зданий. Свою причастность они не признают.

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