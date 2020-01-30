Экс-тренер "Спартака" Кононов может возглавить сборную Азербайджана

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Кононова оказался в числе кандидатов на пост наставника сборной Азербайджана по футболу. Помимо него возглавить национальную команду могут еще более 30 специалистов.

Как сообщает Azerisport, исполнительный вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов на брифинге огласил расширенный список кандидатов, состоящий из 32 претендентов.

Ранее Кононова сватали в брестское "Динамо". Кроме того, специалистом интересуется латвийская "Рига".