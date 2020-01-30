Уругвайский хавбек из "Милана" может продолжить карьеру в "Спартаке"

Игрок линии обороны и полузащиты футбольной сборной Уругвая и итальянского "Милана" Диего Лаксальт, который этот сезон проводит на правах аренды в "Торино", может продолжить карьеру в столичном "Спартаке". Инсайдеры сообщают, что уругваец попал в сферу интересов московского клуба.

Есть сведения, что "Милан" может вернуть 26-летнего футболиста из аренды, однако у футболиста есть вариант заключить контракт с московским клубом, сообщает Спортбокс.Ru. Летом 2019 года агенты Лаксальта предлагали "Зениту" приобрести своего подопечного, но тот в итоге перешел в "Торино". За сборную Уругвая футболист провел 24 матча. Он принимал участие в чемпионате мира 2018 года в России.