В крупнейшей соцсети мира собралось 2,5 миллиарда человек

По оценке экспертов ООН, численность населения Земли на январь 2020-го года составляет 7,8 миллиарда человек. Почти треть из них являются пользователями крупнейшей мировой социальной сети.

Как стало известно из опубликованной Facebook этой ночью отчётности за последний квартал 2019-го года, месячная аудитория сервиса (то есть пользователи, заходившие на сайт или открывавшие приложение хотя бы раз в течение месяца) достигла к концу декабря 2,5 миллиардов.

Это на 2% больше, чем в третьем квартале 2019-го, а прибавка год-к-году составила 8%. Ежедневная аудитория в декабре в среднем составляла 1,66 млрд человек, продемонстрировав 9-процентный рост по сравнению с тем же периодом 2018-го.

Однако инвесторам интереснее динамика прибыли корпорации Марка Цукерберга, и она их разочаровала, отправив курс акций вниз (на 7%). Чистая прибыль Facebook за четвёртый квартал составила 7,3 млрд долларов — это на 7% больше, чем годом ранее. Вроде бы неплохо, но за год до этого показатель прибавил сразу 61%, теперь же рост резко замедлился.

Виной этому, пишет TechCrunch, существенный рост расходов социальной сети: они увеличились до 12,2 млрд долларов за квартал, прибавив год-к-году 34%. Сумма затрат за весь 2019-й составила 46 млрд долларов, то есть на 51% больше, чем в 2018-м. Одна из причин этого — увеличение численности сотрудников за год на 26% до 44 942 человек. Только над задачами, связанными с конфиденциальностью пользователей, в Facebook работают более 1000 специалистов.