Дело Голунова: пятерым полицейским предъявлены обвинения по трем статьям

Экс-полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову, предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Превышение должностных полномочий", "Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности" и "Незаконном обороте наркотиков".

Следственный комитет настаивает на аресте обвиняемых. Соответствующее ходатайство уже поступило в Басманный суд Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Голунов был задержан в июне 2019 года, ему вменяли покушение на сбыт наркотиков. Сам журналист утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили. Дело вызвало большой общественный резонанс. В итоге уголовное преследование журналиста было прекращено, а 14 января 2020 года Голунова признали потерпевшим.

"Подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились", — сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Обвиняемыми по делу проходят пятеро бывших полицейских: Коновалов Д.А., Сергалиев А.А., Ляховец И.С., Феофанов Р.В. и Уметбаев М.М. Все они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу московского главка МВД. Накануне они были вызваны на допрос и задержаны.