Из-за коронавируса Россия частично закрыла автосообщение с Китаем

Погранпосты закрытыв Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, сообщила на брифинге в Москве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, на которую ссылается РИА "Новости". И период этот решено продлить.

"В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение", — сказала Голикова.

Также, по словам Голиковой, должен быть осуществлен режим, позволяющий возвращать россиян с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайских граждан покинуть пределы Россию.

Также, по словам вице-премьера, Россия по решению оперативного штаба ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с ноля часов с четверга на пятницу. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва.

Решение о режиме авиарейсов в Китай примут не позднее пятницы. Кроме того, Голикова сообщила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.

Коронавирус 2019-nCoV проявился в Китае в конце декабря: власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань в провинции Хубэй.

На сегодняшний день известно о 7736 заболевших, 170 человек умерли. 124 пациента излечились от коронавируса. У еще 12 167 человек подозревают наличие этого заболевания. При этом вирус уже успел расползтись почти по всей планете. Случаи заражения уже зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, ФРГ и Финляндии. Передается он воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение к глазам грязными руками. Одним из источников вируса называют диких животных — например, летучих мышей.