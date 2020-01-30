Управляющего пермского отеля "Карамель" задержали в аэропорту Екатеринбурга

Утром в аэропорту Екатеринбурга задержали управляющего пермской гостинице "Карамель" Сергея Щербакова. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, подозреваемый скрывался от следствия после инцидента в отеле 20 января. Ночью в здании произошел прорыв магистрального теплопровода и кипяток затопил несколько помещений, расположенных в подвальном помещении дома. В результате ЧП пять человек погибли, еще троих госпитализировали с ожогами.

По этому факту возбудили уголовное дело. Его расследование находится на контроле центрального аппарата СК РФ. Ранее сообщалось, что одного из сотрудников Госпожнадзора обвинили в халатности.

Как предполагает следствие, нарушения, несовместимые с деятельностью гостиницы "Карамель", были зафиксированы специалистами краевого отделения МЧС России еще в феврале прошлого года. Однако никакие меры, направленные на приостановку работы отеля, не предпринимались. Инспектору назначено наказание в подписки о невыезде.