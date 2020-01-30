25-летний игрок Высшей лиги КВН впал в кому

25-летний участник столичной команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян, с 2020 года вышедшей в Высшую лигу игры, впал в кому. Как пишет "Стархит", его госпитализировали с инсультом 8 января, но так как состояние здоровья молодого пациента быстро улучшалось, уже через две недели Григоряна отпустили домой. Однако 23 января квнщику снова стало плохо.

В компании друзей, молодой человек схватился за голову и закричал от боли. Григоряна снова экстренно госпитализировали, он впал в кому. По словам медиков, они проведут операцию на мозге, но только после того, как аневризма уменьшится. Пока оперировать нельзя из-за гематомы.

Несколько дней назад родственники Григоряна объявили сбор средств на его лечение. Из необходимых полутора миллионов осталось собрать одну треть.