Гарбинье Мугуруса вышла в финал Открытого чемпионата Австралии

На первом в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" – Открытом чемпионате Австралии, — определились финалистки женских одиночных соревнований. Ими стали американка София Кенин и испанка Гарбинье Мугуруса. Теннисистка из Испании в двух сетах переиграла экс-первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Матч получился предельно напряженный, хотя и завершился в двух сетах. Но каких! В первом соперницы были предельно собраны и даже осторожны, так что выигрывая каждая свою подачу, добрались до лотереи тай-брейка, на котором чуть более точной была Мугуруса – 7:6 (10:8).

Вторую партию Халеп начала активнее, старая максимально разнообразить игру и "раскачать" испанку. Ей это удалось в середине сета, когда она сделала брейк и повела 5:4 на своей подаче. Казалось, до третьей партии рукой подать, но Гарбинье проявила характер. В предельно острой ситуации она смогла сделать встречный брейк, сравняла счет, чем явно выбила соперницу из седла. В итоге Халеп проиграла три гейма кряду и партию, и матч – 5:7.

Для Мугурусы, которая побеждала на турнирах "Большого шлема" в Париже и Лондоне, этот финал в Мельбурне будет первым в карьере. Испанке, которая в четвертьфинале обыграла нашу Анастасию Павлюченкову, в решающем матче будет противостоять американка Кенин, выигравшая в полуфинале у первой ракетки мира хозяйки Austpalian Open Эшли Барти – 7:6, 7:5. Для Кенин это будет первый в карьере финал "Шлема".