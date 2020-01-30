Франкфуртский автосалон попрощается с Франкфуртом

Одна из известнейших мировых автомобильных выставок переезжает: автосалон в его нынешнем виде перестал устраивать как посетителей, так и участников, поэтому организаторы решились на радикальные реформы. "Франкфуртский автосалон" может стать "берлинским" или "мюнхенским".

В прошлом году истек срок контракта организаторов выставки - ассоциации VDA - и выставочного центра Messe Frankfurt, где в последние годы проходил автосалон. Кроме того, в VDA огорчены планомерным снижением числа посетителей выставки: с почти миллиона в 2015 году оно сократилось до 550 тысяч в прошлом.

Поэтому автосалон меняет концепцию. Впервые об этом было объявлено в октябре прошлого года, и тогда VDA пригласила делиться своими идеями города, которые гипотетически могли бы приютить у себя автосалон в его новом варианте. Франкфурт из гонки при этом не исключали, но в шорт-лист претендентов вошли также Берлин, Кельн, Франкфурт, Гамбург, Ганновер, Мюнхен и Штутгарт.

Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на VDA, объявлен список финалистов, в который Франкфурт таки не попал: шоу 2021 года пройдет либо в Берлине, либо в Гамбурге, либо в Мюнхене. Результаты окончательного анализа поданных заявок будут объявлены в ближайшие недели, а пока VDA продолжает вести переговоры с финалистами.

Стоит отметить, что в последнее время крупные производители регулярно объявляют об отказах принимать участие в совместных выставках. Audi пропустит автосалон в Нью-Йорке, Lamborghini и Peugeot проигнорируют Женеву, а Volkswagen не приедет в Париж.