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30 января 202011:03

Травоядные динозавры-гиганты могли передвигаться на передних ногах. Но не везде

Вести.Наука

Самые крупные животные, которые когда-либо жили на суше, относятся к группе под названием завроподы. Это четвероногие растительноядные динозавры, обитавшие 210-85 миллионов лет назад на всех материках, включая Антарктиду.

Наиболее известные представители этой группы - брахиозавры, диплодоки и бронтозавры.

Вопреки названию, которое означает "ящероногие динозавры", строением конечностей эти гиганты больше походили не на ящериц, а на слонов. У них были толстые, похожие на колонны ноги, переносящие массивные тела.

Но, возможно, эти динозавры не всегда передвигались на четырёх ногах.

Новое исследование американских учёных, представленное в журнале Ichnos, предполагает, что завроподы могли передвигаться на двух конечностях. Причём передних.

Эта гипотеза, способная изменить предыдущие представления о древних травоядных гигантах (и, казалось бы, противоречащая законам физиологии) была впервые выдвинута несколько десятилетий назад. Тогда палеонтологи обнаружили в американском штате Техас несколько необычных следов.

Специалисты не сомневались, что отпечатки были оставлены передними конечностями завропода. Причём создавалось впечатление, что он не шёл, а плыл, ударяя ногами по дну и отталкиваясь от него.

Со временем эта гипотеза потеряла свою популярность: палеонтологи получили массу подтверждений, что завроподы были наземными животными, а не полуводными, как считалось ранее. А находку из Техаса объяснили тем, что передние конечности динозавров, на которые приходился больший вес их тела, оставляли более чёткие следы, чем задние.

Однако версия о том, что завроподы передвигались по водоёмам на передних конечностях, не была забыта. И теперь о ней заговорили вновь.

Причиной этому послужили находки, сделанные в 2007 году в известняковом карьере, который является частью формации Глен Роуз. Там было обнаружено несколько десятков следов динозавров, возраст которых оценивается в 110 миллионов лет (меловой период).

Следы завроподов, найденные в известняковом карьере в Техасе.
Фото Heritage Museum of the Texas Hill Country.

Речь, в частности, идёт о трёх параллельных цепочках следов, оставленных передними лапами завроподов.

Остаётся неизвестным, каким именно видам принадлежат эти отпечатки. Но судя по тому, что длина и ширина последних составляют примерно по 70 сантиметров, их явно оставили настоящие гиганты.

Авторы исследования не исключают, что отпечатки задних конечностей динозавров были нечёткими и попросту не сохранились.

Но, с другой стороны, новая находка поддерживает теорию о том, что более сотни миллионов лет назад завроподы передвигались по относительно глубокому водоёму довольно необычным способом - задействуя передние конечности, чтобы отталкиваться от дна. Между тем их задние конечности дна не касались.

Передвижение крупного завропода по водоёму в представлении исследователей.
Иллюстрация R.T. Bakker/Farlow et al., Ichnos, 2019.

Конечно, сложно представить, что на суше огромные создания ходили на передних ногах. Скорее всего, их задние конечности отдыхали только во время переходов через реки и озёра.

Собственно, эта гипотеза не противоречит тому факту, что травоядные гиганты обитали на суше. Ведь, скажем, слоны не относятся к полуводным млекопитающим, но при этом вполне способны пересечь водоём.

Кстати, ранее "Вести.Наука" рассказывали о самых северных останках завроподов, найденных в Якутии.

Текст: Вести.Наука

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