Коза и собака борются за пост мэра американского городка

Жителям американского городка Фэр-Хэвен (штат Вермонт) предстоит выбрать мэра. Кандидатов на этот пост всего двое: коза по кличке Линкольн и полицейская собака Сэмми. Как сообщает Associated Press, голосование состоится 3 марта.

Четырехлетняя коза нубийской породы – действующий мэр города, ее избрали в прошлом году, а для немецкой овчарки это первая кампания.

Congraaaats to Lincoln, the new pet mayor of Fair Haven! It’s a big job, no kidding, but you goat this. #vtpoli 🐐 https://t.co/45tlzPuOyB — Rep. Peter Welch (@PeterWelch) March 7, 2019

Тем не менее, Сэмми – популярная в городке фигура, поэтому борьба обещает быть напряженной.

Почетного мэра выбирают в Фэр-Хэвен в благотворительных целях. Во главе населенного пункта стоят городской совет и управляющий, а мэр "марширует на парадах, управляет фондом, отвечающим за детские площадки, и время от времени встречается с членами городского совета". Чтобы отдать голос за нового мэра, избиратели должны заплатить 1 доллар. На прошлых выборах таким образом удалось собрать 200 долларов, которые пошли на благотворительность.

Фэр-Хэвен – не единственный американский город, где кресло мэра занимает животное. В 2016 году город Корморант в штате Миннесота возглавил пес по кличке Дюк. В 2014 году мэром города Дивайд в штате Колорадо стала собака-спасатель.