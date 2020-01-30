Нетаньяху хочет выслушать мнение Путина о "сделке" Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично поблагодарил президента России Владимира Путина за помилование Наамы Иссасхар. Об этом зашла речь на встрече лидеров двух стран. Путин отметил: хорошо, что Иссасхар не пересекала российской границы.

Как сообщалось, ее задержали в транзитной зоне в аэропорту. Биньямин Нетаньяху выразил желание лично забрать Иссасхар из России, передает телеканал "Россия 24".

Премьер-министр Израиля в начале переговоров предложил президенту России обсудить американскую "сделку века" по ближневосточному урегулированию, выразив интерес к мнению российского лидера по этому вопросу.

"Господин президент, вы являетесь первым лидером, с которым я встречаюсь после своего визита в Вашингтон и обнародования плана Трампа. Думаю, что у нас сегодня есть возможность обсудить эту тему, хотел бы с вами поговорить, услышать ваше мнение, увидеть, как мы можем собрать все силы для мира и спокойного существования в регионе", — сказал Нетаньяху.

Владимир Путин предложил премьер-министру Израиля обсудить ситуацию в регионе и двусторонние отношения. Он напомнил о переговорах между Израилем и комиссией ЕврАзЭс о зоне свободной торговли, развитии двусторонних отношений в области экономики и в гуманитарных связях.

Путин отметил, что он рад возможности обсудить все эти направления взаимодействия, а также ситуацию в регионе.

Кроме того, в ходе переговоров Путин еще раз поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за памятник героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме. 23 января российский президент принял участие в церемонии открытия памятника. Путин подчеркнул, что памятник очень достойный и находится в отличном месте.