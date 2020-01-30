Нижегородский таксист избил пассажирку из-за стоимости заказа

Нижегородский таксист вышвырнул из машины вызвавшую его клиентку, а в ответ на критику избил женщину. Представители "Яндекс.Такси" пообещали отключить от сервиса агрессивного водителя, но только после разбирательства в полиции.

Инцидент произошел в первой половине дня 29 января в Нижегородском районе города. Девушка вызвала такси на Ильинскую улицу, а конечной точкой маршрута должна была стать улица Коминтерна. Volkswagen Tiguan появился через 15 минут, только вот в нужном направлении он не поехал — водителя не устроила сумма в 273 рубля, в которую сервис оценил стоимость поездки.

Девушка предложила немного добавить от себя, но извозчик отказался. Когда же она попросила позволить ей немного посидеть в салоне в ожидании другой машины, мужчина словно с цепи сорвался.

"У меня тут не квартира", — заявил он и силой вытащил несостоявшуюся пассажирку из салона.

Словесная перепалка быстро переросла в избиение девушки. В этот момент она и начала снимать видео.

После нападения нижегородка зафиксировала побои и написала заявление в полицию.

"Мы не допустим, чтобы водители, которые так себя ведут, имели доступ к сервису", — отметили в "Яндекс.Такси", предварительно извинившись перед клиенткой.