С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента

С 1 февраля в России проиндексируют ряд социальных пособий. В частности, на 3 процента будут увеличены ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Труда и полным кавалерам ордена Славы.

Также вырастут компенсации инвалидам на содержание и лечение собак-проводников, выплаты пострадавшим от воздействия радиации и получившим травмы в результате несчастных случаев на производстве, будут увеличены и пособия на погребение, сообщили ТАСС в Минтруда РФ.

Ранее Вести.Ru сообщали о том, какие изменения ждут россиян с 1 февраля в других сферах жизни.