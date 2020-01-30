Ледоход на Неве и жабы в Москве: в России соседствуют сильные морозы и аномальное тепло

Очередная волна аномального потепления накрывает европейскую часть России. Даже при околонулевой температуре рассчитывать на прирост снежного покрова не стоит. Ведь снег идет мокрый. А там, где температура уйдет в плюс, он, конечно, будет таять.

Нева и не думает замерзать. По реке сейчас плывут одинокие льдины. Ледоход в Северной Пальмире идет уже несколько дней подряд, А температура в последние сутки балансировала у нулевой отметки.

В российской столице из-за непривычного для января тепла просыпаются жабы. В то же время среднесуточная температура в Москве в разгар зимы все еще положительная. Этот январь теплее рекордного января 2007 года на целых два градуса. И есть все шансы, что он станет самым теплым в истории.

К тому же очередной циклон, который отчетливо виден на карте, несет на Русскую равнину очередную порцию атлантического тепла и влаги. Этот вихрь, неторопливо перемещаясь на северо-восток, постепенно вытеснит морозы и будет способствовать повсеместному повышению температуры в Европейской части России.

А вот его яркие проявления. В Калининграде прошедшей ночью прошел настоящий ливень. А температура под утро держалась выше отметки — плюс два с половиной градуса.

А небо по утрам украшают гало. Ложные солнца поднимались над горизонтом в последние дни в Воркуте и Североморске. А вот жителям Ямала и Югры представилась возможность продолжить эффектный флэшмоб с мгновенно замерзающим на улице кипятком.

30 января температура не поднимется выше ноля только в северных и северо-восточных регионах. А в центр, на северо-запад и юг опять придет еврозима. Зона оттепелей распространится до берегов Волги, а на Северном Кавказе и Кубани, словно весной, столбики термометров сумеют преодолеть отметку +10 градусов.

Интересно, что на фоне околонулевых температур на западе и в центре России север и северо-восток страны оказались во власти арктического вторжения. Столбики термометров в республике Коми ночью опускались ниже отметки – минус 42! 35-градусные морозы ударили в Мурманской области. Из-за стужи в отдельных районах уже несколько дней кряду отменяют занятия в школах.

Наиболее интенсивные осадки, свыше 10 миллиметров за сутки, пройдут в Смоленской, Брянской и на западе Калужской областей. Севернее линии Самара-Калуга они будут выпадать преимущественно в виде снега. Южнее местами возможны гололедные явления или ледяные дожди. А жителей Кубани и Ставрополья ждут дожди обычные.

В Москве пасмурно, идет слабый мокрый снег. В послеполуденные часы в столице осадки усилятся, причем пик непогоды придется на период с 15 до 21 часа. При этом столбики термометров будут колебаться вблизи нулевой отметки. Это почти на 10 градусов выше нормы. 31 января осадки ослабеют, но температура изменится мало. 1 февраля станет немного прохладнее, а сквозь облака будет пытаться пробиться солнце. Но в воскресенье, 2 февраля, вновь усилятся осадки и вернутся оттепели.