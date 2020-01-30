У чемпиона лиги смешанных единоборств Bellator выявлена опухоль мозга

Лучший боец ведущего американского промоушена смешанных единоборств Bellatorв средней весовой категории Рафаэль Ловато объявил, что вынужден будет освободить чемпионский пояс. Причиной стали проблемы со здоровьем, конкретно – опухоль, образовавшаяся в сосудах мозга спортсмена.

Ловато сообщил журналистам, что последние год-полтора испытывает проблемы со здоровьем. Обследование перед боем с Гегардом Мусаси в июне прошлого года выявило каверному – доброкачественную опухоль в мозгу, сообщает издание Allboxing.Ru. Сам боец сказал, что давно чувствовал некоторую проблему с головой.

"Я чувствовал, что что-то не так. Врач без какой-либо подготовки сразу произнес: "Парень, ты свой мозг видел когда-либо? У тебя там кое-что есть. Взгляни". Он мне показал снимок мозга с мелкими шариками. Выглядело ненормально. Через какое-то время стало ясно, что это кавернома", — сказал Рафаэль.

Ловато также подтвердил, что лига Bellator осведомлена о его состоянии и помогает встретиться со специалистами в разных областях медицины. Он подписал контракт на повторный бой с Гегардом Мусаси, который должен был состояться в прошлую субботу на Bellator 238, но бой не одобрила Спортивная комиссия штата Калифорния.

При этом боец сообщает: "Я не объявляю официальное завершение карьеры. Я выбыл на неопределенный срок. Встречаюсь с врачами и собираю информацию. Я хочу продолжить драться. Это редкое заболевание. О нем мало информации. И мой статус неопределенный, но я сделаю все, чтобы вернуться".