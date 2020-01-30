Воронежский транспортный самолет Ил-112В получит модернизированные шасси

Воронежский военный транспортник Ил-112В оснастят модернизированными гидроцилиндрами и шасси. Партия обновленного оорудования уже поступила в регион. Доработку опытного образца конструкции провели специалисты самарского предприятия "Авиаагрегат", входящего в холдинг "Технодинамика" , сообщает ГТРК "Воронеж".

"Мы тесно сотрудничаем с Минобороны и оперативно реагируем на все их требования. Коррективы в технологический процесс и конструкторскую документацию вносятся в соответствии с оптимизацией взлетной массы воздушного судна", – заявил гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Напомним, Ил-112В является первым военно-транспортным самолетом, разработанным в Российской Федерации "с нуля". По планам, он должен стать заменой Ан-26, который в среднем превосходит на 30 процентов по большинству параметров. Первый полет нового Ил-112В состоялся в Воронеже 30 марта. Предназначение судна - транспортировка и воздушное десантирования вооружения и военной техники до пять тонн, а также личного состава и различного типа грузов при условиях коммерческой эксплуатации самолета.

В настоящий момент ведется производство третьего и четвертого самолетов данной серии. Перед конструкторами стоит задача — уменьшить вес транспортников, так как масса машин оказалась выше, чем оговаривалось в техническом задании.