Вести.net: Apple заработала за квартал почти 92 миллиарда долларов

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке и прибыли. Всего компания заработала почти 92 млрд долларов, чистая прибыль больше 22 млрд - это за три месяца. Но интереснее то, как меняется структура доходов, собственно интересы покупателей. Какие-то детали раскрыл топ-менеджмент Apple во время конференц-колла с инвесторами.

Как пишет издание AppleInsider, которое изучило записи разговора, половину денег компания по-прежнему получает от продажи iPhone, причем как от модели Pro, так и чуть более бюджетных версий iPhone 11. А вот носимые устройства, то есть часы и беспроводные наушники производить просто не успевают, а продажи их выросли на 30%. Из часов, особенно популярных, кстати, не последняя модель серии 5, а самая дешевая из тех, что сейчас продается - серия 3. Тим Кук признал, что эти часы, ровно как и наушники AirPods Pro, были в дефиците весь квартал, и если с бюджетными часами более-менее разобрались, то самых дорогих наушников по-прежнему не хватает по всему миру.

Кстати, говорят, что если выделить подразделение Apple, которое занимается носимой электроникой в отдельную компанию, то она тут же попадет в список Fortune 150 - ста пятидесяти самых крупных компаний мира. А вот с сервисами, на которые Apple не первый год делает ставки, не все так радужно, как хотелось бы. Доходы от цифровых товаров и услуг растут, но скромнее, на 17% в год. И это с учетом запуска новых подписочных сервисов: Apple TV+ c видеоконтентом, Apple News с новостями и Apple Arcade с играми.

Самая большая соцсеть запустила новый инструмент, который по официальной версии позволяет пользователям управлять тем, какие сторонние сайты, могут передавать данные собственно Facebook, то есть тем, что Facebook знает про действия людей за пределами соцсети. Подается это как шанс в некоторой степени избавиться от рекламной слежки, ну или как минимум осознать масштабы этой слежки. Подробности - в программе Вести.net.