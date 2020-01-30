Новости

30 января 202012:07

Вести.net: Apple заработала за квартал почти 92 миллиарда долларов

Вести.Hi-tech

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке и прибыли. Всего компания заработала почти 92 млрд долларов, чистая прибыль больше 22 млрд - это за три месяца. Но интереснее то, как меняется структура доходов, собственно интересы покупателей. Какие-то детали раскрыл топ-менеджмент Apple во время конференц-колла с инвесторами.

Как пишет издание AppleInsider, которое изучило записи разговора, половину денег компания по-прежнему получает от продажи iPhone, причем как от модели Pro, так и чуть более бюджетных версий iPhone 11. А вот носимые устройства, то есть часы и беспроводные наушники производить просто не успевают, а продажи их выросли на 30%. Из часов, особенно популярных, кстати, не последняя модель серии 5, а самая дешевая из тех, что сейчас продается - серия 3. Тим Кук признал, что эти часы, ровно как и наушники AirPods Pro, были в дефиците весь квартал, и если с бюджетными часами более-менее разобрались, то самых дорогих наушников по-прежнему не хватает по всему миру.

Кстати, говорят, что если выделить подразделение Apple, которое занимается носимой электроникой в отдельную компанию, то она тут же попадет в список Fortune 150 - ста пятидесяти самых крупных компаний мира. А вот с сервисами, на которые Apple не первый год делает ставки, не все так радужно, как хотелось бы. Доходы от цифровых товаров и услуг растут, но скромнее, на 17% в год. И это с учетом запуска новых подписочных сервисов: Apple TV+ c видеоконтентом, Apple News с новостями и Apple Arcade с играми.

Самая большая соцсеть запустила новый инструмент, который по официальной версии позволяет пользователям управлять тем, какие сторонние сайты, могут передавать данные собственно Facebook, то есть тем, что Facebook знает про действия людей за пределами соцсети. Подается это как шанс в некоторой степени избавиться от рекламной слежки, ну или как минимум осознать масштабы этой слежки. Подробности - в программе Вести.net.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

11:55

В Кремле началась встреча Путина и Нетаньяху

11:39

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

11:07

Сенаторы одобрили введение должности зампреда Совбеза

10:22

Дело Голунова: пятерым полицейским предъявлены обвинения

09:32

ФСИН: помилованная израильтянка вышла из колонии

08:42

ЦИК назначил выборы главы Чувашии на 13 сентября

07:12

Суды в Новокузнецке и Кемерове эвакуируют после сообщений о минировании

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Нетаньяху хочет выслушать мнение Путина о "сделке" Трампа

Нетаньяху хочет выслушать мнение Путина о "сделке" Трампа

16 минут назад
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

42 минуты назад
Сенаторы одобрили введение должности зампреда Совбеза

Сенаторы одобрили введение должности зампреда Совбеза

1 час назад
Управляющего пермского отеля "Карамель" задержали в аэропорту Екатеринбурга

Управляющего пермского отеля "Карамель" задержали в аэропорту Екатеринбурга

1 час назад

Трансляции

15:00

Брифинг Марии Захаровой
17:00

Заседание Совета по развитию местного самоуправления
Все трансляции
Дело Голунова: пятерым полицейским предъявлены обвинения по трем статьям

Дело Голунова: пятерым полицейским предъявлены обвинения по трем статьям

1 час назад
Вдова Брайанта впервые высказалась о смерти мужа и дочки

Вдова Брайанта впервые высказалась о смерти мужа и дочки

1 час назад
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

3 часа назад
Треть россиян ходит в гости без повода

Треть россиян ходит в гости без повода

1 час назад
Посольство РФ: новые санкции США не изменят политику России

Посольство РФ: новые санкции США не изменят политику России

6 часов назад
В Петербурге арестованы киргизы, наносившие на стены трафареты с угрозами президенту РФ

В Петербурге арестованы киргизы, наносившие на стены трафареты с угрозами президенту РФ

2 часа назад
ФСИН: помилованная израильтянка вышла из колонии

ФСИН: помилованная израильтянка вышла из колонии

2 часа назад
В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

5 часов назад
Tesla отчиталась о результате, превзошедшем ожидания

Tesla отчиталась о результате, превзошедшем ожидания

9 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

19 часов назад
Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

23 часа назад
Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

29.01.2020 08:05
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

28.01.2020 14:30
Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

27.01.2020 09:00
С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента

С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента

15 минут назад
ФСБ: зарубежные хакеры стали активнее российских

ФСБ: зарубежные хакеры стали активнее российских

25 минут назад
Коза и собака борются за пост мэра американского городка

Коза и собака борются за пост мэра американского городка

40 минут назад
Нижегородский таксист избил пассажирку из-за стоимости заказа

Нижегородский таксист избил пассажирку из-за стоимости заказа

40 минут назад
Вести.net: Booking.com стал отменять бронирование китайских туристов

Вести.net: Booking.com стал отменять бронирование китайских туристов

1 час назад
Франкфуртский автосалон попрощается с Франкфуртом

Франкфуртский автосалон попрощается с Франкфуртом

1 час назад
Травоядные динозавры-гиганты могли передвигаться на передних ногах. Но не везде

Травоядные динозавры-гиганты могли передвигаться на передних ногах. Но не везде

1 час назад
25-летний игрок Высшей лиги КВН впал в кому

25-летний игрок Высшей лиги КВН впал в кому

1 час назад
Ударившего пилота пьяного дебошира отправили в колонию строгого режима

Ударившего пилота пьяного дебошира отправили в колонию строгого режима

1 час назад
В крупнейшей соцсети мира собралось 2,5 миллиарда человек

В крупнейшей соцсети мира собралось 2,5 миллиарда человек

2 часа назад
У безработного отняли сумку с 2 миллионами рублей на юге Москвы

У безработного отняли сумку с 2 миллионами рублей на юге Москвы

2 часа назад
Ушла эпоха: орбитальный телескоп "Спитцер" прекращает работу

Ушла эпоха: орбитальный телескоп "Спитцер" прекращает работу

3 часа назад
В США начался третий этап слушаний по импичменту Трампа

В США начался третий этап слушаний по импичменту Трампа

3 часа назад
ЦИК назначил выборы главы Чувашии на 13 сентября

ЦИК назначил выборы главы Чувашии на 13 сентября

3 часа назад
Суды в Новокузнецке и Кемерове эвакуируют после сообщений о минировании

Суды в Новокузнецке и Кемерове эвакуируют после сообщений о минировании

5 часов назад
Трамп: если бы я слушал Болтона, сейчас была бы шестая мировая война

Трамп: если бы я слушал Болтона, сейчас была бы шестая мировая война

5 часов назад
Минфин успешно вывел на рынок новый выпуск ОФЗ

Минфин успешно вывел на рынок новый выпуск ОФЗ

5 часов назад
10 городов мира с самыми загруженными дорогами в 2019 году

10 городов мира с самыми загруженными дорогами в 2019 году

6 часов назад
Сын российского миллиардера снимает квартиру на окраине Москвы и ездит на метро

Сын российского миллиардера снимает квартиру на окраине Москвы и ездит на метро

7 часов назад
Овечкин почтил память Кобе Брайанта, надев свитер с его номером

Овечкин почтил память Кобе Брайанта, надев свитер с его номером

7 часов назад
Самый дорогой билет на бой Нурмагомедов – Фергюсон будет стоить более 11 тысяч долларов

Самый дорогой билет на бой Нурмагомедов – Фергюсон будет стоить более 11 тысяч долларов

8 часов назад
Депутат Госдумы Морозов: санкции США не повлияют на работу "Гранд Сервис Экспресс"

Депутат Госдумы Морозов: санкции США не повлияют на работу "Гранд Сервис Экспресс"

8 часов назад
Глава Sputnik Эстония: действия Таллина - чистая цензура по отношению к журналистам

Глава Sputnik Эстония: действия Таллина - чистая цензура по отношению к журналистам

8 часов назад
Наварро: коронавирус не заставит Вашингтон отменить пошлины

Наварро: коронавирус не заставит Вашингтон отменить пошлины

9 часов назад
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

10 часов назад
Украина сообщила об истощении пяти крупнейших газовых месторождений страны

Украина сообщила об истощении пяти крупнейших газовых месторождений страны

10 часов назад
Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

11 часов назад
Минобороны: за прошедшие сутки режим прекращения огня в Сирии нарушен 47 раз

Минобороны: за прошедшие сутки режим прекращения огня в Сирии нарушен 47 раз

12 часов назад
Винник продолжит голодовку, несмотря на ужасное физическое состояние

Винник продолжит голодовку, несмотря на ужасное физическое состояние

15 часов назад
Ночлежка преткновения: жители района Москвы протестуют против опасных соседей

Ночлежка преткновения: жители района Москвы протестуют против опасных соседей

15 часов назад
Километровая очередь на выставку Дали: как прочувствовать сюрреализм и не замерзнуть

Километровая очередь на выставку Дали: как прочувствовать сюрреализм и не замерзнуть

15 часов назад
Король Instagram. Роналду стал первым человеком с 200 млн подписчиков

Король Instagram. Роналду стал первым человеком с 200 млн подписчиков

16 часов назад
РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

22 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку