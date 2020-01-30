ФСБ: зарубежные хакеры стали активнее российских

Киберпреступников, совершающих из-за рубежа атаки против России, впервые стало больше, чем их "коллег" в нашей стране, атакующих цели за рубежом. Об этом заявил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, сообщает "Интерфакс".

Замруководителя созданного ФСБ НКЦКИ Николай Мурашов привёл эти данные, выступая на "Инфофоруме 2020". По его словам, в 2019-м "число зарубежных информационных ресурсов, наносящих ущерб нашей стране и закрытых по нашим обращениям, превысило число информационных ресурсов на территории РФ, закрытых по обращениям иностранных партнеров".

182 обращения направил НКЦКИ за рубеж в 2019-м году, что позволило предотвратить заражение вирусами критической инфраструктуры у нас в стране и за границей. Российские специалисты, в свою очередь, успешно отражали серьёзные кибератаки, в том числе из-за рубежа, предотвратив масштабные эпидемии компьютерных вирусов.

При этом, по словам Мурашова, на финансовые кибератаки пришлось более трети подобных преступлений.